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Akdeniz derbisinde kazanan çıkmadı

Akdeniz derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip ligde çıktığı son 6 maçı kaybetmedi.

Akdeniz derbisinde kazanan çıkmadı

Trendyol 'in 38. haftasının açılış maçında Alanyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekip Ui-jo'nun 2. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Konuk ekip ise Adam Buksa'nın golüyle skora denge sağlayarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 52 puanla 7. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 49 puanla 10. sırada yer aldı.

6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fatih Tekke'nin öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik aldı.

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