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Al-Ittihad'ın Salah ısrarı: 175 milyon euroyu gözden çıkardılar

Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlerden bulunan Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımı 175 milyon euroyu gözden çıkardı.

Al-Ittihad'ın Salah ısrarı: 175 milyon euroyu gözden çıkardılar

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Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Suudi Arabistan kulüplerinin son hedefi Mohamed Salah. Al-Ittihad Mısırlı oyuncu için 175 milyon euroyu gözden çıkardı.

HOCASI KALMASINI İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Salah için Suudi Arabistan ekipleri baskısını sürdürüyor. Klopp'un Mısırlı yıldızın ayrılmasına izin vermeyeceklerini açıklamasına rağmen Al-Ittihad, çılgın bir teklifle 'un kapısını çaldı.

Liverpool'un 175 milyon euroluk teklifi reddettiği öne sürüldü. Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Salah, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Al-Ittihad Benzema ve Kante gibi isimleri kadrosuna katarak ses getirmişti. 

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