Al-Ittihad'ın Salah ısrarı: 175 milyon euroyu gözden çıkardılar

Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Suudi Arabistan kulüplerinin son hedefi Mohamed Salah. Al-Ittihad Mısırlı oyuncu için 175 milyon euroyu gözden çıkardı.

HOCASI KALMASINI İSTİYOR



İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Salah için Suudi Arabistan ekipleri baskısını sürdürüyor. Klopp'un Mısırlı yıldızın ayrılmasına izin vermeyeceklerini açıklamasına rağmen Al-Ittihad, çılgın bir teklifle Liverpool'un kapısını çaldı.



Liverpool'un 175 milyon euroluk teklifi reddettiği öne sürüldü. Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Salah, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Al-Ittihad Benzema ve Kante gibi isimleri kadrosuna katarak ses getirmişti.