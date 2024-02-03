Ali Koç, Çağlar Söyüncü'nün büyük fedakarlığını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Ali Koç'un açıklamaları şöyle:



"KULÜP TARİHİMİZİN EN YÜKSEK PUANI"



"Dün akşama kadar liderdik. Bir maç eksikle ikinci sıradayız. Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 23. hafta itibariyle kulüp tarihimizin 60 puanla en yüksek puanına ulaşmış durumdayız. Bu akşam zorlu bir maça çıkıyoruz. İnşallah şans yolumuzda olur ve 3 puanla döneriz."



"KRUNIC'İ 3 MİLYON EURO'NUN ALTINDA ALDIK"



Transferde hızlı davrandık ve daha iyi bir kadro mühendisliği yaptık. Krunic ve Bonucci'yi aldık. Krunic yaz döneminde çok daha pahalıya gelebilirdi ama şimdi 3 milyon Euro'nun altında aldık."



"BONUCCI SON SEZONUNDA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR"



"Leonardo Bonucci'nin liderlik karakteri ve son sezonunda şampiyonluğa oynamak istemesi dolayısıyla getirdik. Stoper hattının şiştiği söyleniyor ama FC Nordsjaelland maçına stopersiz çıktık."



"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TRANSFER İÇİN ATLETİCO MADRİD'DEN ALACAĞI PARADAN VAZGEÇTİ"



"Çağlar Söyüncü'nün transferinde kulübüyle kapatılmaz bir fark vardı. Biz Masadan çekildik. Çağlar Fenerbahçe'de sadece 4 ay forma giyebilmek için büyük bir fedakarlık yaptı ve Atletico Madrid ile yaptığı anlaşmadaki imza parasının büyük bir bölümünden feragat etti.

Kendisini sormadım bu rakamın ne kadar olduğunu ama milyon euro seviyesinde bir bedelden vazgeçti. Kendisine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Madrid'de bu transfer için adeta kamp kuran Selahattin Baki'ye teşekkür etmek istiyorum."

"MELİSSA VARGAS DÖNÜYOR"



"Voleybol Federasyonu ve yöneticilerimizin çalışmaları, Vargas'ın menajerlik şirketinin biraz itmesiyle birlikte Melisa Vargas'ın takıma döneceğini açıklıyorum. Lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah Mart ve Nisan aylarında bize katkı sağlayacak. Bu transferin maliyeti oldu. Bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."



"HAKEM KARARLARINDA ÇİFTE STANDART YOK EDİLMELİ"



"TFF'den bahsetmek istiyorum biraz da... Bu kadar kısa sürede bu kadar çok olağanüstü olayların yaşandığı ülkemizde Futbol hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. TFF'nin kurullarının, hakemlerinin kararları ve performansları Avrupa'nın büyük liglerinde hiç görülmemiş bir seviyede kaderimizi etkiliyor. Tek dileğimiz, adil bir yönetim olması ve hakem kararlarında çifte standardın yok edilmesi. "