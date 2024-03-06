Alperen Şengün NBA tarihine geçti: Wembanyama gölgesinde kaldı

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, San Antonio Spurs karşısında 45 sayı 16 ribauntluk bir performans sergileyerek kariyer rekorunu kırarak takımını 114-101'lik galibiyete taşıdı.

EN ÇOK SAYI ATAN İLK TÜRK

Milli oyuncu NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan Türk basketbolcu oldu.

Daha önce Mehmet Okur 43 sayı kaydederken, Hidayet Türkoğlu ise 39 sayılık bir performans sergilemişti.

WEMBANYAMA'YI GERİDE BIRAKTI

NBA'deki üçüncü sezonunu geçiren Şengün ayrıca beş top çalmayla bir başka kariyer rekorunu kırdı, üç asist yaptı ve bir blokla çaylak Fransız fenomeni ve 1 numara draft seçimi Victor Wembanyama'yı geride bıraktı.

YILDIZLARIN ARASINA KATILDI

Şengün, top çalmanın takip edilmeye başlandığı 1973-74 sezonundan bu yana bir maçta en az 45 sayı, 15 ribaunt ve beş top çalma yapan beşinci oyuncu oldu.

Bunu iki kez başaran Anthony Davis, Joel Embiid, James Harden ve John Drew'a katıldı. Şengün 21 yıl 224 günlük yaşıyla bu başarıyı gösteren en genç oyuncu.



Houston'da Jalen Green 23 sayı ve 10 asistle oynarken Fred VanVleet 21 sayı kaydetti.



Spurs'ta 22 sayıyla Devin Vassell ve 20 sayıyla Branham sahada yer aldı.

