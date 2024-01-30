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Altay Bayındır'a Billy Elliot benzetmesi

İlk kez Manchester United forması giyen milli futbolcu Altay Bayındır'a İngilizler film karakteri Billy Elliot benzetmesi yaptı. Bayındır için "Billy Elliot'un süslü ayaklarına sahip." ifadeleri kullanıldı.

Altay Bayındır'a Billy Elliot benzetmesi

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formasını ilk kez kupa maçında Newport County karşısında giyen milli kaleci Altay Bayındır, İngilizler tarafından boksu bırakıp baleye başlayan film kahramanı Billy Elliot’a benzetildi

Daily Mail, Altay'ı Billy Elliot'a benzetip, "Billy Elliot’un süslü ayaklarına sahip" ifadesini kullandı.

The Sun'da yer alan haberde ise Altay’ın yediği iki golde de daha kararlı ve agresif olması gerektiği yorumu yapılırken, 25 yaşındaki kalecinin bazı pozisyonlarda ise kalitesini gösterdiği belirtildi.

Mirror'da da Altay’ın Newport County'ye karşı kendine tam olarak güvenemediği yazıldı.

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