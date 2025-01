Altınordu'nun kampı verimli geçiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ligin ilk devresini 35 puanla 3. sırada tamamladı.

İzmir ekibi, bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alırken, sadece 2 kez kaybetti.

ANTALYA'DA KAMP SÜRÜYOR





Teknik Direktör Olcay Şahan yönetimindeki kırmızı-lacivertliler, ligin ikinci devresindeki performanslarını daha da yükseltmek için çalışmalarını Antalya’da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor.

Altınordu’nun başarılı futbolcularından Bahattin Karahan ve Sami Satılmış, kamp sürecini kulüp televizyonuna değerlendirdi.

İkinci yarı hazırlık kampının çok iyi geçtiğini dile getiren Bahattin Karahan, Türkiye’ye uyum sağladığını belirterek, “Türkiye'ye alışabildim. İlk devre iyi geçti ama daha da iyi geçebilirdi. Birçok maçta gereksiz berabere kaldık. İkinci devrede daha iyi olması için çalışıyoruz. Kamp yoğun bir kamp ama önemli bir kamp oldu. Eksiklerimizi düzeltmeye çalışıyoruz. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz” dedi.

23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında attığı 5 gol ve yaptığı 3 asistle dikkatleri üzerinde topladı.



Sami Satılmış, “İnşallah sezon sonu şampiyonluğu alacağız”

Kampın gayet güzel geçtiğini belirten Sami Satılmış, “Çok uyumlu bir kamp yaşıyoruz. Sıkı çalışıyoruz. Her şey gayet güzel gidiyor. İkinci devreye yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz burada. Umarım her şey güzel gider, ikinci devrede bıraktığımız yerden devam ederiz. İkinci devreler her zaman zor geçer. Ama burada iyi hazırlanıyoruz, iddialıyız. İnegöl maçıyla güzel bir giriş yapıp devamını da getireceğiz. Sezon sonu da gittiğimiz yerde inşallah şampiyonluğu alacağız” diye konuştu.