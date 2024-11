Amorim kararını verdi: Ruud van Nistelrooy Manchester'da kalacak mı?

Manchester United, kötü gidişatın ardından Erik ten Hag ile yollarını ayırarak göreve Ruben Amorim'i getirmişti.

Eski Hollandalı milli futbolcu ve Old Trafford ikonu Ruud van Nistelrooy, geçtiğimiz Erik ten Hag'ın antrenör kadrosuna katılarak neredeyse yirmi yıl sonra kulübe geri dönmüştü.

3 GALİBİYET 1 BERABERLİK YAŞADI

Ten Hag'ın geçen ay görevden alınmasının ardından geçici olarak takımın başına geçti ve yönettiği dört maçta United üç galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Hollandalı daha önce, yeni baş antrenör Ruben Amorim geldikten sonra da kulüpte devam etme arzusunu dile getirmişti.

Ruben Amorim, Pazartesi günü Manchester'a vardığında Van Nistelrooy ile bir konuşma yapacağını öne sürdü.

39 yaşındaki teknik adam, yardımcı antrenörleri Emanuel Ferro, Adelio Candido ve Carlos Fernandes'i United'daki altı kişilik teknik ekip kadrosunda görmek istediğini kulübe çoktan bildirdi.

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

The Athletic'e konuşan Amorim, "Kulübün bir efsanesi olarak harika bir iş çıkardı. Yarın onunla (Ruud van Nistelrooy) konuşmam gerek. O zaman her şeyi açıklayacağım. Ben çok netim ve size her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Yarına kadar bekleyelim."

Ruben Amorim, Manchester United'ta ilk maçına 24 Kasım'da Ipswich Town ile deplasmanda oynanacak Premier Lig maçıyla çıkacak.