Antalyaspor ile İstanbulspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bitexen Antalyaspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.



52. dakikada Sambissa'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahası sol çaprazda topla buluşturduğu Emir Kaan Gültekin'in şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.



60. dakikada Ali Yaşar'ın sol çaprazdan ortasında kale çizgisi önünde topla buluşan Emrehan Gedikli'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



75. dakikada İstanbulspor farkı 1'e indirdi. Mamadou'nun derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Emrehan Gedikli, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.



90+7. dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Özcan Şahan ceza sahasında Veysel Sarı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca, hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını işaret etti.



90+9. dakikada penaltıyı kullanan Jackson, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan filelere gönderdi: 2-2.



Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi

MAÇTAN NOTLAR



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 63 Ufuk Akyol), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Dk. 76 Erdal Rakip), Ramzi Safuri (Dk. 63 Erdoğan Yeşilyurt), Bytyqi (Dk. 83 Milosevic), Buksa



İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Deli, Coly (Dk. 88 Tunahan Şamdanlı), Sambissa (Dk. 67 Eslem Öztürk), Ali Yaşar, Vefa Temel (Dk. 46 Emrehan Gedikli), Vorobjonas, Jackson, Mamadou (Dk. 80 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin (Dk. 88 Eren Arda Şan)



Goller: Dk. 14 ve 16 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 75 Emrehan Gedikli, Dk. 90+9 Jackson (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Deli, Dk. 54 Coly (İstanbulspor), Dk. 90+7 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor) Carlo Ancelotti: Arda'nın savaşması gerekiyor Haberi Görüntüle