Carlo Ancelotti: Arda'nın savaşması gerekiyor

İspanya LaLiga'nın 25. hafta maçında lider Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano karşısına çıkacak.



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Rayo Vallecano deplasmanında süre alıp alamayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"SABIRLI OLUN"



Ancelotti, "Arda Güler iyi durumda, oynayabilir. İyi bir seviyede. Artık diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda, ona karşı sabırlı olun." dedi.



Tecrübeli çalıştırıcı, "Takımdaki diğer oyuncularla mücadele etmesi ve savaşması gerekiyor. Bunlar futbolda normal." diye konuştu.



Rayo Vallecano-Real Madrid maçı 18 Şubat'ta 16:00'da oynanacak.

Arda da açıklanan maç kadrosuna yer aldı.