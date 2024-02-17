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Carlo Ancelotti: Arda'nın savaşması gerekiyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında konuştu. Genç yıldıza az süre verdiği için eleştirilen Ancelotti, "Takımdaki diğer oyuncularla mücadele etmesi ve savaşması gerekiyor. Sabırlı olun." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti: Arda'nın savaşması gerekiyor

İspanya LaLiga'nın 25. hafta maçında lider deplasmanda Rayo Vallecano karşısına çıkacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 'in Rayo Vallecano deplasmanında süre alıp alamayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SABIRLI OLUN"

Ancelotti, "Arda Güler iyi durumda, oynayabilir. İyi bir seviyede. Artık diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda, ona karşı sabırlı olun." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Takımdaki diğer oyuncularla mücadele etmesi ve savaşması gerekiyor. Bunlar futbolda normal." diye konuştu.

Rayo Vallecano-Real Madrid maçı 18 Şubat'ta 16:00'da oynanacak.

Arda da açıklanan maç kadrosuna yer aldı. 

Carlo Ancelotti: Arda'nın savaşması gerekiyor - 1
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