Atakaş Hatayspor'un formaları tanıtıldı: Siyah forma 6 Şubat'ı temsil ediyor

Formaların yaşanan kayıpları her zaman hatırlamak için yapıldığını dile getiren Demirel, "Siyah forma, 6 Şubat gecesi hatırlansın diye yapıldı. Hocalarımız, çalışanlarımız, oyuncularımız, birçok kaybımız oldu. Puma gelirini tüm depremzedeler için bağışlamıştır. Büyük bir destek. Bu desteği söylemeden geçmek olmazdı. Kırmızı formayı da Mersinliler için yapık. Onlar bizi misafirperverliğiyle kabul etti. Statlarını, şehirlerini kullanacağız. Hem Mersin'i temsil etmek hem de teşekkür amaçlı bir formadır." değerlendirmesinde bulundu.



"15 OYUNCU BELİRLEDİM. 13'Ü İLE ANLAŞTIK"



Yaptıkları transferleri de değerlendiren genç teknik direktör, "Aşağı yukarı bin 500 oyuncu izledim. 15 oyuncu belirledim. 13'ü ile anlaştık. İkisiyle anlaşamadık. Biri Şampiyonlar Ligi oynayan bir takımı tercih etti. Biri de maddi olarak bizi seçmedi. Bu oyuncuları bir euro dahi ödeme yapmadan aldık. Hepsi bizim durumumuzu görüp bizi düşünerek geldiler, onlara da teşekkür ederim. Tek derdim Hataylı insanlara evlerini barklarını yeniden yapmaları için umut olmak." şeklinde görüş belirtti.

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