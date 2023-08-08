Atakaş Hatayspor'un formaları tanıtıldı: Siyah forma 6 Şubat'ı temsil ediyor

Puma, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 2023-2024 sezonu resmi forma sponsoru oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz katıldı.
"HATAY BUNDAN SONRA HERKESİN İKİNCİ TAKIMIDIR"
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, herkesin şehirle ilgili desteğini ve yardımını beklediğini belirterek Hatay'ın herkesin ikinci takımı olduğunu ifade etti.
Bu sezon ligde ellerinden geldiği kadar ayakta kalmaya çalışacaklarını kaydeden Demirel, "Hatay bundan sonra herkesin ikinci takımıdır. Hepinizin bir takımı var ama sloganda olduğu gibi Hatay herkesin şahsi meselesidir. Herkesin Hatay ile ilgili desteğini ve yardımını bekliyorum. Bu sezon hedefimiz başarı veya galip gelmek değil, Hataylılara umut olmak. Depremden sonra 400 bin Hataylı Mersin'e gitmiş. Şu anda da şehirde 200-250 bine yakın Hataylı yaşıyor. Arabayla yaklaşık 3 saatlik mesafe var. İnşallah Hatay'dan belediyeler aracılığıyla vatandaşlarımızı maçlara getireceğiz." yorumunu yaptı.
Formaların yaşanan kayıpları her zaman hatırlamak için yapıldığını dile getiren Demirel, "Siyah forma, 6 Şubat gecesi hatırlansın diye yapıldı. Hocalarımız, çalışanlarımız, oyuncularımız, birçok kaybımız oldu. Puma gelirini tüm depremzedeler için bağışlamıştır. Büyük bir destek. Bu desteği söylemeden geçmek olmazdı. Kırmızı formayı da Mersinliler için yapık. Onlar bizi misafirperverliğiyle kabul etti. Statlarını, şehirlerini kullanacağız. Hem Mersin'i temsil etmek hem de teşekkür amaçlı bir formadır." değerlendirmesinde bulundu.
"15 OYUNCU BELİRLEDİM. 13'Ü İLE ANLAŞTIK"
Yaptıkları transferleri de değerlendiren genç teknik direktör, "Aşağı yukarı bin 500 oyuncu izledim. 15 oyuncu belirledim. 13'ü ile anlaştık. İkisiyle anlaşamadık. Biri Şampiyonlar Ligi oynayan bir takımı tercih etti. Biri de maddi olarak bizi seçmedi. Bu oyuncuları bir euro dahi ödeme yapmadan aldık. Hepsi bizim durumumuzu görüp bizi düşünerek geldiler, onlara da teşekkür ederim. Tek derdim Hataylı insanlara evlerini barklarını yeniden yapmaları için umut olmak." şeklinde görüş belirtti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- Volkan Demirel
- Hatay
- Spor&Skor
- Ntv Spor