Atletico Madrid 3 puanı 3 golle aldı

İspanya LaLiga'nın 31. haftasında Atletico Madrid, Girona'yı 3-1 mağlup etti.
Konuk ekip Artem Dovbyk'in golüyle 4. dakikada 1-0 öne geçti. Madrid ise 34. dakikada Griezmann'ın penaltısıyla skora yeniden denge sağladı.
Ev sahibi 45+6. dakikada Atletico'yu 2-1 öne geçirirken, Griezmann 50. dakikada gol perdesini kapattı.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 61'e yükseleterek 4. sırada yer aldı. Girona ise 65 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
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