2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turuna yükselen A Milli Takım'ın genç oyuncuları Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım, turnuvada yarı final ve final görebilecek potansiyele sahip bir takım olduklarını söyledi.

illi futbolcu Bertuğ, "Turnuvada nereye kadar gitmeyi hayal ediyorsunuz?" sorusunu, "Böyle bir turnuvaya katılacağımız anda gidebileceğimiz en iyi yer dedik ama bu atmosferi ve taraftarı gördükten sonra... Gürcistan maçında inanılmaz bir atmosfer vardı, 'acaba şampiyon olsak neler olur' dedirtti. Gruptan çıktık, takımı çok hazır durumda gördüğüm için sonuna kadar gidebileceğimizi düşünüyoruz. Tek maç olunca sahada favori olmaz. Ben final oynayabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.



Genç yaşta Avrupa Şampiyonası deneyimi yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bertuğ, "Çok şanslıyız ve bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Süre almamış olabiliriz ama turnuva devam ediyor. Daha çok maçımız var, umarım süre alırız. Süre almamamıza rağmen burada bulunmak çok gurur verici." dedi.



"Avusturya maçını 'intikam' gibi görüyoruz"



"Bu turnuvada kademe kademe hedeflerimizi koyuyoruz" sözlerini kullanan milli futbolcu, şöyle konuştu:



"İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı, çıktıktan sonra da tur atlama hedefimiz vardı. Avusturya olunca onlarla oynadığımız bir hazırlık maçı var, hepimizin yarası var, bunu hissediyoruz. Farklı bir motivasyonumuz da var. Bir tık olsa da Avusturya maçını 'intikam' gibi görüyoruz, onlardan alacağımız çok şey var. İyi konsantre olarak bu turu geçeceğimizi düşünüyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz, şimdiden hazırız, maçı yaşamaya başladık. İnşallah maçta da sahaya tüm gücümüzü koyacağız. Son 16 turunda Avusturya'nın gelmesi daha iyi oldu, ayrı bir motivasyonumuz var. Çok iyi takım, içimizdeki o duygu yanıyor durumda inşallah bunu sahaya yansıtacağız."



Montella'nın da futbolculuk döneminde santrfor olmasının kendisi için büyük avantaj olduğunu aktaran genç futbolcu, "Stillerimiz farklı ama yine de santrfor olarak bana kattığı şey çok fazla. 4-6-0 oynadığımızla ilgili ise şunu söyleyebilirim, hocamızın oluşturduğu, riskli ve zor bir taktik. O taktikle oynuyoruz. Maç maç hocamız farklı sistemler yapabilir. Üç forvet olarak hazırız, hepimiz iyi çalışıyoruz. Oynamayı da bekliyoruz. Oynamasak da gol sıkıntısı çekmiyoruz, turnuvada en çok gol atan takımlar arasındayız. Rakip analizlerine bugün başlayacağız, hoca da görev verirse en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.



Bertuğ Yıldırım, "Kaptan Hakan Çalhanoğlu, 'Genç arkadaşlarımızı eleştirmeyin, eleştireceksiniz beni eleştirin. Onlar daha çok etkileniyor.' sözlerini kullandı. Sen bununla ilgili ne söylemek istersin?" sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Çok güzel, tam bir kaptan konuşması, o konuşmadan dolayı çok mutlu olduk. Kariyer ve kişilik olarak aşmış üst düzey bir oyuncu, tecrübesi çok fazla. Gençler olarak eleştirilerde kırılgan olabiliyoruz, Hakan ağabey bunu gördü ve o yüzden eleştirileri kendi üzerine çekmek istedi, sıkıntılarımızı hemen halletmeye çalışıyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Çok fazla genç oyuncu var. En büyük avantajımız, kendimizi genç gibi hissetmiyoruz, jenerasyon gideceği yer açısından ucu bucağı olmayan bir jenerasyon. Arda, Kenan, Semih hepsi yetenekli ve karakterli oyuncular. Çizgimizi bozmadan çok başarılı olacağımızı düşünüyoruz."



"Samet ağabeyden çok şey öğrendim"



Bertuğ Yıldırım, "Bu şampiyona size en çok neyi öğretti?" sorusunu, "Buradaki atmosferi gördük, yaşıyoruz. Şunu öğrendim; Türkiye'deki basın veya taraftarlardan olsun eleştirilere hiç kulak asmadan doğrudan maça konsantre olmak ve dışarıya kulağını kapatmak gerektiğini anladım. Samet ağabeyden çok şey öğrendim, dışarıdan ona karşı ağır eleştiriler oluyor ama sadece sahaya odaklanıyor ve çok iyi oynuyor. Mental olarak kuvvetli olduğu için bunu yapabiliyor. Ben duygusal bir insanım, sadece sahaya odaklanınca Samet ağabey gibi iyi performans verebileceğimi öğrendim." şeklinde yanıtladı.



Avrupa'da oynamanın kendisine büyük deneyim kattığını dile getiren Bertuğ, "Geçen sezon Avrupa'ya gittim, bu sene alışma süreci yaşadım, tabii ki hayata bakışım, yaşantım her şeyim değişti, Avrupa futbolu biraz daha farklı. Avrupa'da oynayan oyuncular antrenman yoğunluğunu daha ağır geçirdiği için en büyük avantajları fiziksel olarak bir tık daha iyi olmaları. Türkiye'de oynayan oyuncular da en iyi kulüplerde oynadıkları için eksikleri yok." değerlendirmesinde bulundu.



"En kötü yarı final oynayabileceğimizi düşünüyorum"



Genç bir oyuncu olarak Avrupa Şampiyonası deneyimini yaşamaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Ahmetcan Kaplan, "Bu yaşta bu deneyimi yaşamak bizim için çok iyi. Bu yaşta burada olmak bizler için çok güzel bir duygu. İlerleyen yaşlarda milli takımın ne demek olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Süre almadık ama kenarda otursak da ay-yıldızlı formaya elimizden gelen desteği veriyoruz." dedi.



"Milli Takımın her zaman ulaşabileceği yer finaldir." sözlerini kullanan Ahmetcan, "Biz bunu hayal ediyoruz. Kağıt üstünde belki kazanabilirler ama şampiyona sürprizlere her zaman açık. Maç maç bakıyoruz, kazandıktan sonra en kötü yarı final oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var. İnşallah milli takımla bu gururu yaşatırız." şeklinde konuştu.



Ajax'ta son 10-11 maçta oynadığını ve şampiyonaya hazır geldiğini aktaran Ahmetcan, "İki yıldır yurt dışındayım, gittiğim gibi sakatlık yaşadım. Antrenman temposu, yaşam her şey çok farklı. Sakatlıktan sonra mental ve fiziksel daha güçlü döndüm. Herkesten uzak yaşıyorsunuz, mental güç olarak beni daha ileriye taşıdı. Avrupa'da olmak gerçekten güzel, inşallah böyle devam ederiz. Çok sıkı çalışıyoruz, kendimi hazır hissediyorum. Forma gelirse elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağım. Hocanın kararı, biz her zaman hazırız. Turnuvaların havası çok farklı oluyor, mental olarak yüzde yüz hazırız. Sahada gerekenleri yapacağımız anı bekleyeceğiz. Yüreğimizi ortaya koyunca yenemeyeceğimiz takım yok. Hoca bize söylemişti, 'Avusturya'yı bekliyoruz' diye, çünkü onlardan alacağımız bir rövanş var. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, Avusturya'yı yenip rövanşı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ahmetcan, "Kaptan Hakan Çalhanoğlu, 'Genç arkadaşlarımızı eleştirmeyin, eleştireceksiniz beni eleştirin. Onlar daha çok etkileniyor.' sözlerini kullandı. Sen bununla ilgili ne söylemek istersin?" sorusunu, "Hakan ağabey kaptandan çok bizim için bir ağabey. Biz onu ağabey olarak görüyoruz. Çok iyi bir arkadaş grubumuz var. Sadece Hakan ağabey değil, tüm ağabeylerimiz yardımcı oluyor. Biz de kulaklarımızı dışarıya kapadık, olumsuzu çok düşünmüyoruz. Sadece buraya odaklandık. Milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kampta eleştirilere karşı birlik beraberlik, aile olmayı öğrendim. Hepimiz birbirimiz için savaşıyoruz. İnşallah birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece en iyisini yapacağımızı düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.



Genç futbolcu hedeflerinin sorulması üzerine ise "Trabzonspor'dan Avrupa'ya transfer olduğumda çok mutlu olmuştum. Trabzonspor'da her doğan, büyüyen çocuğun hayali milli takımda olmaktır. Ben de bu hayali yaşıyorum. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadım, Avrupa'ya transfer oldum, EURO 2024 kadrosundayım, hayaller gerçek oluyor. Avusturya maçını kazanıp, turnuvada ilerleyip, daha büyük olan hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah devamı gelecek." değerlendirmesinde bulundu.