Bandırma-İstanbulspor Spor Toto 1. Lig play-off finali ne zaman nerede oynanacak?

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Bandırmaspor ile İstanbulspor'un Süper Lig'e çıkmak için oynayacağı maçın yeri ve saati belli oldu.

İki takım arasında oynanacak karşılaşma tek maç olarak yapılacak. Kazanan ekip ise Süper Lig'e çıkacak son takım olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.

Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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