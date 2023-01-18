Başakşehir, kupada penaltılarla turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu İstanbul derbisine sahne oldu. VavaCars Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.



68. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan Biraschi'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, top kaleciden oyun alanına döndü. Altıpas içinde Diagne, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



71. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler'in ceza sahası içine etkili ortasında altıpasta topu uzaklaştırmak isteyen Levent Mercan, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.



Müsabakanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.



115. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan Colley'nin sert ortasında altıpasın solunda Kerim Frei'in vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.



117. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonun ardından hakem önce maçı devam ettirdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye giden hakem Mert Güzenge, penaltı noktasını gösterdi.



120. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.



Maçın uzatma bölümü 2-2 eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.



Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Medipol Başakşehir, bir üst tura yükseldi.

