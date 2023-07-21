Başakşehir, Pelkas transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Dimitris Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu.



Yunan Milli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.



Pelkas bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli formayla 67 resmi maça çıktı. 13 gol atarken, 8 asistlik katkı sağlamıştı.



Kulüpten yapılan açıklamanın tamamında, "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.



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