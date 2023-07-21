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Başakşehir, Pelkas transferini duyurdu

RAMS Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı transferini açıkladı. Yunan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başakşehir, Pelkas transferini duyurdu

Trendyol ekiplerinden RAMS Başakşehir Dimitris Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu.

Yunan Milli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Pelkas bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli formayla 67 resmi maça çıktı. 13 gol atarken, 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamında, "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Başakşehir, Pelkas transferini duyurdu - 1

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