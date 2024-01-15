Başakşehir'de İsrailli futbolcuya disiplin soruşturması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, İsrailli futbolcusunu Eden Karzev'e İsrail-Hamas savaşıyla ilgili yaptığı paylaşımın ardından disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertliler, İsrailli futbolcudan yazılı bir savunma talep ettiğini de belirtti.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir."

ANTALYASPOR KADRO DIŞI KARARI ALMIŞTI

Antalyaspor'da forma giyen İsrailli Sagiv Jehezkel de 68. dakikada yaptığı gol sevincinde bileğinde İsrail - Hamas savaşının 100. gününde olduğunu vurgulayan "100 days 7.10" ifadeleri yer aldı



Bu gol sevincinin tepki çekmesiyle birlikte oyuncu kadro dışı bırakıldı ve Antalya emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.