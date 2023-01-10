NTV.COM.TR’ye geri dön

Belçika Milli Takımı için Andrea Pirlo iddiası

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun adı Belçika Milli Takımı ile anılıyor. Belçika basınında yer alan bilgilere göre Pirlo, Thierry Henry ile birlikte en önemli adaylardan arasında yer alıyor.

Belçika Milli Takımı için Andrea Pirlo iddiası

İlişkili Haber

Shaocong Wu Başakşehir'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi)

Shaocong Wu Başakşehir'de (Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri - 2023 ara transfer dönemi)

Fatih Karagümrük’ün İtalyan teknik direktörü ’nun adı Belçika Milli Takımı ile anılıyor.

Dünya Kupası sonrası İspanyol Roberto Martinez ile yollarını ayıran Belçika, teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Martinez’in yardımcılığını yapan eski Fransız futbolcu Thierry Henry’nin de adaylardan bir tanesi olduğu biliniyor.

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo da adaylar arasında yer alıyor.

Kadro yapılanmasına giden Fatih Karagümrük’te Volkan Demirel’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Pirlo, Süper Lig’de kırmızı-siyahlılar ile çıktığı 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 10. sırada bulunuyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...