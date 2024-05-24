Beşiktaş, Türkiye kupası şampiyonluğunu taraftarıyla kutlayacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Siyah-beyazlılar 25 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Beşiktaş meydanında kutlama yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olarak Camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, yarın (25 Mayıs) saat 16.00’da Beşiktaş İskele Meydanı’nda, Başkanımız Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katılımıyla düzenlenecek kutlamada taraftarımızla bir araya gelecek.

Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı şampiyonluk coşkusunu yaşamak için semtimize davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.