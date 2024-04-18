Beşiktaş'a Liverpool'dan teknik direktör adayı

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından gelecek sezon görev yapacak teknik direktör merak konusu oldu.

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı yönetime sunulan son isimler arasında Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Linders'ın bulunduğu öne sürüldü.

2018'den bu yana Klopp'un yanında yer alan Hollandalı çalıştırıcınıun sezon sonunda takımdan ayrılacak Jürgen'in ardından teknik direktörlük kariyerine adım atmayı planladığı kaydedildi.

Daha önec Paulo Fonseca ve Brendan Rodgers gibi hocalarla çalışan 41 yaşındaki isim, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de 22 maçlık teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

LIVERPOOL TEKNİK EKİBİ GELEBİLİR

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat ve yönetime ismi sunulurken, Liverpool'daki ekibin Beşiktaş'a gelebileceği de aktarıldı.

Siyah-beyazlıların henüz resmi temasa geçmediği Pepijn için değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERDE RAKİP

Öte yandan gelecek sezon için Ajax'ın da Pepijn Linders'ı takımın başına getirmek istediği ifade edildi.