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Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a ABD'den teklif

Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'a ABD'den sürpriz talip çıktı. Chicago Fire, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a ABD'den teklif

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ABD MLS ekibi Chicago Fire'ın 'a için resmi teklif yapması bekleniyor. MLS temsilcisinin Tosun'a yıllık 2.5 milyon dolar civarında rakam önerdiği öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından ise gözler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tosun'a çevrildi. Tosun'un Beşiktaş'la masaya oturduktan sonra kararını vermesi bekleniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş ise golcü oyuncunun ayrılığına sıcak bakmıyor. Güneş, "Bence Cenk kalmalı. Cenk'in gitmesini istemem ama gitmek isteyen oyuncuya da 'dur' demem" diye konuşmuştu.

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a ABD'den teklif - 1

SÖZLEŞMEDE 15 GOL AYRINTISI

Tosun’un Beşiktaş ile sözleşmesinin uzaması için 3 gol katkısı yeterli olacak. 31 yaşındaki oyuncu, penaltı hariç 15 gol katkısı yaparsa sözleşmesindeki opsiyonu devreye girecek.

Tosun, penaltı dışında 3 gol katkısı daha vermesi halinde Beşiktaş ile sözleşmesi uzayacak.

Tosun, bu sezon penaltısız 10 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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