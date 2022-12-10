Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Valentin Rosier ve Emrecan Uzunhan açıklaması

Beşiktaş JK futbolcuları Cenk Tosun, Valentin Rosier ve Emrecan Uzunhan sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır.



Antalya’da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan’da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır.



Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır.