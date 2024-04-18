Beşiktaş'tan Colley, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama geldi.



Colley ve Emrecan, tedbir amaçlı Süper Lig'de yarın yapılacak MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer almayacak.



Zaynutdinov, uyluk üst arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley, Yılport Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanması sebebiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaktır." denildi.

Kazan futbolcu Zaynutdinov'un 2 gün önceki antrenmanda ağrı hissettiğinin belirtildiği açıklamada, "Futbol A takımımızın 16 Nisan'da gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk sol arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Bakhtiyor Zaynutdinov'un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Omar Colley ve Serkan Emrecan Terzi'nin yanı sıra Zaynutdinov'un da Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın yapılacak MKE Ankaragücü maçında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi play-off'unda Monaco ile yapacağı maçların programı açıklandı Haberi Görüntüle