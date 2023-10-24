NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için sakatlık açıklaması

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Tayfur Bingöl'ün sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için sakatlık açıklaması

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'ta Tayfur Bingöl'ün sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Futbol A Takımımızın 21 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Tayfur Bingöl’ün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Semitendinozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Tayfur Bingöl’ün tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Pendikspor-Fenerbahçe maçı 2 bin 500 kapasiteli Pendik Stadı'nda oynanacak

Pendikspor-Fenerbahçe maçı 2 bin 500 kapasiteli Pendik Stadı'nda oynanacak

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...