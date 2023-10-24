Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl için sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın 21 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Tayfur Bingöl’ün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Semitendinozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Tayfur Bingöl’ün tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."