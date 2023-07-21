Bir yıldız daha Suudi Arabistan'da | Riyad Mahrez, Al-Ahli'ye transfer oldu

Dünya yıldızları Suudi Arabistan'ın yolunu tutmaya devam ediyor.

Son olarak Suudi Arabistan devlet televizyonu Al Ekhbariya TV'den yapılan açıklamada, Manchester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez'in Al-Ahli takımına transferinin tamamlandığı açıklandı.



Yapılan anlaşmayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

MANCHESTER CITY, 67.8 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Manchester City, Cezayirli yıldızı 2018-19 sezonu başında Leicester City'den 67.8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

487 MAÇ, 137 GOL

Riyad Mahrez kariyeri boyunca 487 maça çıktı, 137 gol ve 109 asist yapma başarısı gösterdi.

DİKKAT ÇEKEN TRANSFERLER



Al-Ahli'nin yaptığı transferler, dünya spor kamuoyunda da geniş yer buldu. Suudi Arabistan temsilcisi daha önce de Roberto Firmino ve Edouard Mendy gibi dünya çapında isimlere imza attırdı.