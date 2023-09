Bjelica'dan Volkan Demirel'e yanıt: Savaş sonrası general olmak kolay

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti



Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'u tebrik etti.

Kendileri için özellikle son 20 dakikası hayal kırıklığı olan bir maç oynadıklarını ifade eden Bjelica, şöyle konuştu:

"Maçın geneline bakacak olursak, ilk 70 dakika oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Bu süre zarfında da zaten 2-0 öne geçtik. Galip gelmeye çok yakındık. Sonrasında iyi savunma yapıp, kontra ataklarla bulduğumuz fırsatları değerlendirebilecekken, maalesef iyi savunma yapamadık. Dolayısıyla hücumda etkinlik gösteremeyince, rakibimiz 3-2 öne geçti. Maç da bu şekilde sonlandı. Arka arkaya aldığımız galibiyetler sonrası bizim adımıza çok sert bir darbe oldu. Gayet iyi oynayıp, iyi sonuçlar alarak buraya gelmiştik."



"BEŞİKTAŞ MAÇINDA İŞLER İYİ GİTMİŞTİ, BUGÜN GİTMEDİ"



Bjelica, yaptığı değişikliklerle ne amaçladığına dair soruya, "Maçı kazanmayı hedeflemiştik. Hedefimiz hep aynı." yanıtını verdi.



"Değişiklik yaptığınız zaman, neden değişiklik yaptığınız, değişiklik yapmadığınızda ise neden değişiklik yapmadığınız sorgulanıyor. Tabii ki hedef demin de bahsettiğim gibi maçı kazandıracak mantıklı değişiklikler yapmak. Beşiktaş maçına baktığınızda aynı değişiklikleri yaptık. Ancak Beşiktaş maçında işler iyi gitmişti, bugün gitmedi. Tekrar maçı izlemeden, analiz etmeden size bunu anlatabilmek, gösterebilmek, kanıtlarıyla sunabilmek kolay değil. Bahsettiğim gibi hedef her zaman maç kazandıracak mantıklı değişiklikleri yapmak."



VOLKAN DEMİREL'E YANIT VERDİ



Bordo-mavili teknik adam, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, "Trabzonspor'un 70. dakikadan sonra oyundan düşeceğini biliyorduk." şeklinde açıklama yaptığının aktarılması üzerine, "Çok zekilermiş o zaman. Bu zeka için kendilerini kutlamak istiyorum." derken, şu görüşlerini paylaştı:



"Bunlar sadece yorum. Savaş sonrası general olmak kolay, işler bittikten sonra konuşmak daha kolay. Çünkü bir şey söylerken, argümana dayalı olması lazım. Hangi kanıt ya da düşünceyle bunları söylediklerini ifade etmeleri lazım. Takımımız hangi maçımızda son dakikalarda sıkıntı yaşadı, oyundan düştü? Belki bir tek Antalyaspor maçını sayabilirsiniz. Diğer maçların hiçbirinde bunu yaşamadık. Örneğin son oynadığımız Beşiktaş maçında takımımız hiçbir şekilde bunu yaşamadı. Bugün rakibimiz çok şanslıydı. Kaleyi bulan 3 şutları vardı ve 3 gol attılar. Tarihi her zaman kazananlar yazar. Böyledir."



Bjelica, 2-0 öndeyken takımının rehavete kapılıp kapılmadığı yönündeki soru üzerine ise "Gol şansı olarak bakacak olursanız, rakibimize aslında 0 gol şansı verdik. Çünkü ilk 70 dakikada rakibimiz gol şansı bulamadı. Yediğimiz goller bizim zayıflıklarımız. Belki bizim hatalarımızdan kaynaklanan goller ama onun dışında eğer son 20 dakika maçı kontrol edebilseydik, sonuç tabii ki böyle olmayacaktı. Çok daha farklı bir sonuçla karşılaşılacak." değerlendirmesinde bulundu.