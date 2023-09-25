Volkan Demirel: Bu takımın buralara gelmesi mucize

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-2 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, kazanacaklarına inandığını dile getirdi.



Demirel, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Türk futbolu adına keyifli bir maç olduğu için kazanmaktan öte çok mutlu olduğunu belirtti.



Oyuncuları ile maçtan önce, devre arasında ve maçtan sonra konuştuğunu anlatan Demirel, şunları ifade etti:



"Kazanacağımızı biliyordum. Eğer futbolun adaleti varsa, maçın bize bir şekilde döneceğini biliyordum. Penaltı pozisyonu var, çıkabilecek kırmızı kartlar var. Fazla da hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama fiziksel olarak 65'ten sonra zaten oyunun bize döneceğini biliyorduk. Trabzonspor'un opsiyonlarını biliyorduk. Direkt oyunlar, uzun boylu oyuncuların gönderdikleri... İkinci topu kazanarak gol pozisyonu bulmaya çalıştılar. İlk gol öyle oldu. İstatistik olarak da hem topun bizde olması hem girdiğimiz pozisyonlar hem ortalar hem yakaladığımız kornerlerle tüm maçın üstünlüğü bizim elimizdeydi. Dediğim gibi 2 pozisyonları var. O da gösterdiğimiz ve çalıştığımız pozisyonlardı. Fiziksel olarak iyi durumda olduğumuz için 65'ten sonra oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle oyuncularım müthiş bir galibiyeti hak ederek aldılar."



"BU TAKIMIN BURALARA GELMESİ MUCİZE"



Geçmiş maçlarda ligin üst sırasında yer alan takımlarla oynadıklarını dile getiren Demirel, "Alanya maçı hariç, futbol olarak daha üstün olan bizdik. 11 golümüz oldu. 10 puana yükseldik. Geçen haftaki ve Adana Demirspor maçı farklı olsa farklı şeyler konuşuyorduk. Geçilen zorluklardan sonra bu takımın buralara gelmesi mucize. Bu takıma herkes teşekkür etmeli. Sahamız, tesisimiz yok, hiçbir şey yok ama kimle oynarsak oynayalım saygı duyulması gereken bir takım olmamız gerektiğini gösterdi." diye konuştu.

"OYUNCULARIMA ANTRENMAN SAHASI ARADIM"



Konuşurken duygulanıyorum. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Çok doluyuz. Yaşadıklarımız, olanlar, bitenler… Hala bir şeyler yapıyoruz. Bugün 12'den beri dışarıda oyuncuların antrenman sahasını aramaya çalıştım. 4’te geldim otele. Bunları anlatıp insanları üzmek istemiyorum. Bilinmeyen çok şey var. Ama bu takım gerçekten hak ettiği yerlere gelecek" dedi.