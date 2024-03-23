Bornova'dan deplasman yasağına tepki

ornova 1877'den deplasman yasağına tepki geldi.

Bornova yönetiminden yapılan açıklamada, "Kuşadası kulübü, Özer Türk Stadı'na misafir takım taraftarının alınmaması konusunda karar aldıklarını duyurmuştur. Misafir tribününün mevcut durumundan dolayı taraftarlar arasında yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek sebebiyle alınan seyirci yasağı kararının karşılığı bulunmamaktadır. Sezon başından bu yana Aziz Kocaoğlu Stadı'nda rakip takımları ve taraftarlarını misafirperverlik çerçevesinde en iyi şekilde ağırladığımızı düşünüyoruz. Sahamızdaki maçlarda taraftarlar arasında en ufak bir kargaşanın çıkmaması adına titizlikle dengeleri kurduğumuzun bilinmesini isteriz. Aynı özenin her kulübün de göstermesi temennisiyle 'Futbol tribündeki taraftarla güzeldir' sözünün belirleyici olduğunu düşünerek, stada seyirci alınmaması kararının tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.