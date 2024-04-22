Bülent Uygun: Keyifli bir maç oldu

"İFTİRA ATIYORLAR"



Uygun, Fenerbahçe maçı öncesi sosyal medya üzerinden takımı ve kendisini argo kelimelerle eleştirenleri sert dille yanıt verdi. Uygun, "Sosyal medyadan anamıza küfür edenlere diyecek söz yok. Nasıl saygıyı kaybettik inanamıyorum. İftiralar atılıyor. Herkes kendi camiasını yaşıyor. Biz Sivaslılar Yiğidolar aslan gibi duruyoruz. Benim devlet ile yaptığımı herkes biliyor. Sosyal medyadan bizi linçleyenlere tazminat davası açacağız. Biz aslında insanların eleştirilerinden sıkıntı duymuyoruz. Yalan haber yapan gazeteciler var. Bazı kişiler bu haberlerden dolayı bize küfür ediyorlar. Sonra bize ben yapmadım çocuğum yaptı diyerek savunuyorlar. Ben kimseyi affetmem sosyal medyadakiler trol. Beni herkes tanıyor, ben tazminat davası açıyorum ve parayı alıp bağışlıyorum bu parayı. Para alıp inadına yalan haber yapıyorlar. Biz bunu düzeltemeyiz. Bu işin sonu iyi değil. Sahte hesaplar açıyorlar." ifadelerini kullandı.

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