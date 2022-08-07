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Burak Yılmaz Hollanda kariyerine frikik golüyle başladı

Hollanda Eredivisie'nin açılış maçında Ajax'ı konuk eden Fortuna Sittard, sahadan 3-2 mağlup ayrılırken Burak Yılmaz da ilk golünü kaydetti.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 07.08.2022 - 03:44

Burak Yılmaz Hollanda kariyerine frikik golüyle başladı

Milli futbolcu 'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, sahasında Ajax'ı ağırladı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Kenneth Taylor, 51. dakikada Devyne Rensch ve 62. dakikada Brian Brobbey attı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Paul Gladon ile öne geçen ev sahibi ekibin ikinci golünü 87. dakikada frikikten Burak Yılmaz kaydetti.

Fortuna Sittard'da ilk 11'de oyuna başlayan Doğan Erdoğan, 66. dakikada yerini Inigo Cordoba'ya bırakırken, Burak Yılmaz ise aynı dakikada Tijanni Noslin'in yerine oyuna girdi.

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