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Burak Yılmaz'ın antrenörlük kariyeri başladı: Şenol Güneş ile Beşiktaş'ta yeniden buluştular

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığına Burak Yılmaz getirildi.

Burak Yılmaz'ın antrenörlük kariyeri başladı: Şenol Güneş ile Beşiktaş'ta yeniden buluştular

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Futbol kariyerini noktalayan , 'a bu kez antrenör olarak döndü.

37 yaşındaki Yılmaz, antrenörlük kariyerine eski hocası 'in yardımcılığıyla başladı.

Futbolculuk döneminde daha önce Güneş'le Trabzonspor ve Beşiktaş'ta çalışan Yılmaz, son olarak Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giymişti.

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