Burak Yılmaz'ın antrenörlük kariyeri başladı: Şenol Güneş ile Beşiktaş'ta yeniden buluştular

Futbol kariyerini noktalayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a bu kez antrenör olarak döndü.



37 yaşındaki Yılmaz, antrenörlük kariyerine eski hocası Şenol Güneş'in yardımcılığıyla başladı.



Futbolculuk döneminde daha önce Güneş'le Trabzonspor ve Beşiktaş'ta çalışan Yılmaz, son olarak Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giymişti.