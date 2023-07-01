Burak Yılmaz'ın antrenörlük kariyeri başladı: Şenol Güneş ile Beşiktaş'ta yeniden buluştular

Futbol kariyerini noktalayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a bu kez antrenör olarak döndü.
37 yaşındaki Yılmaz, antrenörlük kariyerine eski hocası Şenol Güneş'in yardımcılığıyla başladı.
Futbolculuk döneminde daha önce Güneş'le Trabzonspor ve Beşiktaş'ta çalışan Yılmaz, son olarak Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giymişti.
Futbol Takımımız, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek bayramlaştı. #BJK pic.twitter.com/wLGjrqVVJN— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 1, 2023
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Şenol Güneş
- Burak Yılmaz
- Spor
- Spor&Skor
- Ntv Spor
- Beşiktaş