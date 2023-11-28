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Bursaspor Başkanı Recep Günay: Menajerler kulüplerin kasalarını boşaltıyor

Bursaspor Başkanı Recep Günay, NTV'ye konuştu. İçinde bulundukları zor durumu değerlendiren Günay, "Menajerlerin hedefleri kulüplerin kasalarını boşaltmak." ifadelerini kullandı.

Bursaspor Başkanı Recep Günay: Menajerler kulüplerin kasalarını boşaltıyor

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Eski şampiyon kader sürecine girdi.

Başkanı Recep Günay, bir transfer yasağı daha almaları durumunda kulübün bunu kaldıramayacağını ve kapanma yoluna gidebileceklerini ifade etti.

"YASAL YOLLLARA BAŞVURDUK"

NTV'ye konuşan Günay, "Bu durumda olunmasının nedeni ranttır, menajerlerdir. Menajerlerin hedefleri kulüplerin kasalarını boşaltmaktır." dedi

"Yasal yolllara başvurduk." diyen "Bunları yapanların yanlarına kalmamasını istiyoruz. Bir 3 yıl daha transfer yasağını Bursaspor kaldıramaz. Bu kapanma sürecine girmek demektir. Federasyonun asli görevi kulüpleri yaşatmaktır." açıklamasında bulundu.

Günay, "Türkiye'de beşinci şampiyon olmuş Bursaspor'un yaklaşık 10 sene içerisinde bu duruma gelmesi, mucizelere bağlı yapılacak işlemlerle olur. Bursaspor'un tüm gelirlerinin, tüm mal varlıklarının içinin boşaltılması normal değildir. 60 yıl ayakta kalan bir kulübü 6 yılda buraya getiriyorlar bunun ardında başka bir şey var." diye konuştu. 

VİDEO: BURSASPOR BAŞKANI NTV'YE KONUŞTU

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