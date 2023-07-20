Bursaspor Başkanı Recep Günay'dan Lisans açıklaması: Bursaspor 2. Lig'de oynayabilecek mi?

Bursaspor'un lisans alamadığı için önümüzdeki sezon ligde mücadele edemeyeceği haberleri yer almıştı.



Bursaspor Başkanı Recep Günay, NTV'ye bağlanarak konuya açıklık getirdi.



Recep Günay yaptığı açıklamada "Bizim lisans alamamamızın sebebi transfer yasağından kaynaklanıyor. Biz şu anda herhangi bir oyuncu lisanslayamıyoruz. Yoksa 2. Lig'de oynamamamız gibi bir durum söz konusu değil. Mevcut olan oyuncularla lige katılabiliyoruz." dedi.



"GELECEK SEZON LİGDE OLMAYABİLİRİZ"

Bursa'nın transfer yasağı olduğunu belirten Günay, "Bursaspor'un transfer yasağı var. Bu sezon lige katılamama gibi bir durumumuz yok ancak önümüzdeki sene lisans yasağımızı kaldırmazasak TFF'ye bildireceğimiz bir oyuncu ekibimiz olmadığı için lige katılım sağlayamayacağız." ifadelerini kullandı.

