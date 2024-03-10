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Bursaspor, Serik Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, sahasında Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Bursaspor, Serik Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında , sahasında karşılaştığı Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Yeşil-beyazlılar Çağatay Yılmaz'ın 15 ve 30. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Konuk ekip ise Hasan Ali Güzel'in 45+4. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi.

Serik Belediyespor'da 51. dakikada sahneye çıkan Uğur Mustafa Türk, maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

2-2'lik sonuçla birlikte Bursaspor 17 puanla küme düşme potasında 18. sırada yer alırken, Serik Belediyespor ise 31 puanla 15. sırada yer aldı.

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