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Bursaspor'da Jordan Floyd ile yollar ayrıldı

Buraspor Erkek Basketbol, oyuncusu Jordan Floyd ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını duyurdu.

Bursaspor'da Jordan Floyd ile yollar ayrıldı

İnfo Yatırım, ABD'li oyuncu Jordan Floyd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın ABD'li oyuncusu Jordan Floyd ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Floyd'a takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz" denildi.

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