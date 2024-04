Buzlar Kraliçesi Deniz Kayadelen, rekor için Everest’teki buzlu gölde yüzecek

Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün dünya rekortmeni sporcusu Deniz Kayadelen, dünyanın zirvesi olan Everest’te bir rekorun daha peşine düştü.

Kayadelen, yalnız Türkiye’yi değil Avrupa’yı da temsilen 19 Mayıs’ta dünyanın en yüksek dağı olan Everest’te 6500 metre yükseklikteki gölde yarışacak.

Buzlu su dünya yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, rekor denemesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Daha önce 5 kere Buz Dünya Şampiyonu olan Kayadelen, yeni bir rekor denemesi için yolculuğa çıktığını belirterek, "Buz Dünya Şampiyonası'nda 5 kere şampiyon oldum ve bunu başaran, buzlu sularda yüzen ilk Türk kadınıyım. Amacım ilklere imza atmak ve Türkiye'yi dünyada temsil etmek. Şu an yeni bir proje var. Dünyanın en yüksek dağında suya girip buzlu su yüzmesi yapıp dünya rekoru kırmak istiyoruz. 2 hafta sonra Katmandu'ya uçuyorum. Avrupa'yı temsil eden tek kişi olarak orada olacağım. 18 günlük bir süreç bizi bekliyor. 2 bin metre yükseklikte başlayarak 6 bin 500 metreye kadar çıkmayı planlıyoruz. Orada bir buzlu su yüzmesi yapmak istiyoruz ve bu bir dünya rekoru olacak. Şu ana kadar ki dünya rekoru 5 bin 500 metre. Biz 6 bin 500 metrede rekor kırmak istiyoruz. Çok heyecanlıyım. Kaygılarım, korkularım yok değil. Ben 0 metrede yüzmeye alışığım. 6 bin 500 metrede bambaşka bir zorluk bizi bekliyor. Oksijenin azlığı, daha fazla yorgunluk hissi, eksi 20 derecedeki hava ısısı. Bunlar bambaşka bir zorluk teşkil ediyor. Şu an hazırlıklarım başladı. Kaslarımı güçlendirmeye çalışıyorum. Yüksekliğe hazırlayıcı bir çadır içerisinde uyuyorum. Bütün bunlarla kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Sizin dualarını ve güzel enerjinizi bekliyorum. İnşallah bu bir dünya rekoru olacak." şeklinde konuştu.



Bakırköy Ata Spor Kulübü Su Sporlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Tuğba Sezen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sporcumuzun limitlerin ötesinde, Everest’in üzerindeki rekorunu merakla bekliyoruz. Dünyanın her tarafında Türk bayrağımızı göklere çektirecek başarılar diliyoruz. Buzlar kraliçesinden yeni gelecek rekorları duyurmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.