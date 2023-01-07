NTV.COM.TR’ye geri dön

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'a katılamayacak

Erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacağını duyurdu.

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'a katılamayacak

İlişkili Haberler

Djokovic'e Covid-19 aşı engeli: İki turnuvayı kaçırabilir

Djokovic'e Covid-19 aşı engeli: İki turnuvayı kaçırabilir

İspanyol tenisçi Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacak.

19 yaşındaki Alcaraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antrenmanda doğal olmayan bir hareketin ardından sakatlık yaşadım. Sağ bacağımdaki 'semimembranosus' kası sakatlandı. Ne yazık ki Avustralya Açık'ta oynayamayacağım. Zor bir durum ama iyimser olmalı ve ileriye bakmalıyım. 2024'te görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Alcaraz, geçen yıl ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin ilk grand slam zaferini elde etmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...