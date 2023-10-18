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Cedi Osman'dan milli takım açıklaması

Cedi Osman, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu'nun "Cedi Osman milli takımda oynamak istemediğini söyledi." açıklamasına yanıt verdi. Cedi Osman, Türkoğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Cedi Osman'dan milli takım açıklaması
TBF Başkanı Türkoğlu: Cedi Osman milli takımda oynamak istemediğini söyledi

TBF Başkanı Türkoğlu: Cedi Osman milli takımda oynamak istemediğini söyledi

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, açıklamasında; "Ben milli formayı reddetmedim. Dinlenme talep ettim. Kimsenin beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem." ifadelerini kullandı. 

, oyuncu için "Cedi, yazın bizimle görüştü. Yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek." demişti.

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