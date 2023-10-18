Cedi Osman'dan milli takım açıklaması

Cedi Osman, açıklamasında; "Ben milli formayı reddetmedim. Dinlenme talep ettim. Kimsenin beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem." ifadelerini kullandı.



Hidayet Türkoğlu, oyuncu için "Cedi, yazın bizimle görüştü. Yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek." demişti.