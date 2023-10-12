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Celtic'te Filistin krizi: Taraftardan yönetime tepki

Uzun yıllardır Filistin'e verdiği destekle bilinen Celtic taraftarı, bu kez kendi kulübüyle karşı karşıya geldi. Son lig maçında açılan pankartlar nedeniyle taraftarını kınayan İskoç devi, tribün gruplarını kızdırdı.

Celtic'te Filistin krizi: Taraftardan yönetime tepki

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Orta Doğu'daki gerilim, İskoç futbolunun devi ile taraftarı arasında kriz çıkardı.

Kilmarnock maçında açılan pankartlara karşı çıkan kulüp, tribünleri kızdırdı.

"Özgür Filistin" ve "Zafer direnişin" mesajlarının ardından açıklama yapan Celtic, "Bu pankartlar kulübümüzün görüşlerini temsil etmemektedir. Bu tür mesajların stadımızda sergilenmesini kınıyoruz. Celtic bir futbol kulübüdür, siyasi kuruluş değildir." ifadelerini kullandı.

Pankartları tribüne sokan taraftar grubu Green Brigade ise bu açıklamaya tepki gösterdi.

MADRİD MAÇI İÇİN DAVET

Kulübün Ukrayna'ya destek verip, Filistin hakkındaki pankartları kınamasını eleştiren grup,, 25 Ekim'de oynanacak Atletico Madrid maçında tüm taraftarları Filistin bayrağıyla stada davet etti.

Celtic tribünleri uzun süredir Filistin'e verdiği destekle biliniyor.

DAHA ÖNCE CEZA ALDILAR

2016 yılında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile oynanan maçta açılan Filistin bayrakları sebebiyle, UEFA 9 bin euro para cezası vermişti.

Bu cezanın ardından yardım kampanyası başlatan Celtic taraftarı, toplanan 130 bin euronun 9 binini kulüp hesabına yatırıp, geriye kalan miktarı Batı Şeria'daki bir mülteci kampına gönderdi.

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