Celtic'te Filistin krizi: Taraftardan yönetime tepki

Orta Doğu'daki gerilim, İskoç futbolunun devi Celtic ile taraftarı arasında kriz çıkardı.



Kilmarnock maçında açılan pankartlara karşı çıkan kulüp, tribünleri kızdırdı.



"Özgür Filistin" ve "Zafer direnişin" mesajlarının ardından açıklama yapan Celtic, "Bu pankartlar kulübümüzün görüşlerini temsil etmemektedir. Bu tür mesajların stadımızda sergilenmesini kınıyoruz. Celtic bir futbol kulübüdür, siyasi kuruluş değildir." ifadelerini kullandı.



Pankartları tribüne sokan taraftar grubu Green Brigade ise bu açıklamaya tepki gösterdi.

MADRİD MAÇI İÇİN DAVET



Kulübün Ukrayna'ya destek verip, Filistin hakkındaki pankartları kınamasını eleştiren grup,, 25 Ekim'de oynanacak Atletico Madrid maçında tüm taraftarları Filistin bayrağıyla stada davet etti.



Celtic tribünleri uzun süredir Filistin'e verdiği destekle biliniyor.

DAHA ÖNCE CEZA ALDILAR



2016 yılında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile oynanan maçta açılan Filistin bayrakları sebebiyle, UEFA 9 bin euro para cezası vermişti.



Bu cezanın ardından yardım kampanyası başlatan Celtic taraftarı, toplanan 130 bin euronun 9 binini kulüp hesabına yatırıp, geriye kalan miktarı Batı Şeria'daki bir mülteci kampına gönderdi.

