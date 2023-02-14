Cenk Tosun depremzede Cavit ile Antalya'da buluştu

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden ve daha önce telefonda görüştüğü depremzede Cavit'i hastanede ziyaret ederek forma hediye etti.

Tosun ve eşi, Antalya'ya giderek, hastanede tedavi gören minik Cavit'i ziyaret etti.



Bu ziyareti, sosyal medya hesabından birlikte yer aldıkları bir fotoğrafla paylaşan golcü oyuncu, "Cavit kardeşimle buluştuk." notunu düştü.

Antalya'da tedavi altına alınan depremzede Cavit adına gönderilen mesaja yanıt veren tecrübeli oyuncu, daha önce, "Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim." paylaşımında bulunmuştu.

