Ceza alan Celtic taraftarı Filistin desteğine devam etti

NELER YAŞANDI?



Celtic ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı arasında oynanan Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında tribünler aracılığıyla Filistin'i destekleyen Celtic'e, 17 bin 500 euro para cezası verdi.



Celtic taraftarı, Madrid'i konuk ettikleri maç sırasında "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atmış ve stadı Filistin bayraklarıyla donatmıştı.



Filistin'e uzun yıllardır destek veren Celtic, daha önce de benzer gerekçelerle UEFA tarafından para cezalarına çarptırılmıştı.

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