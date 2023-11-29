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Ceza alan Celtic taraftarı Filistin desteğine devam etti

Filistin'e destek olduğu için ceza verilen Celtic taraftarı, Gazze'ye desteğine devam etti. İskoç taraftarlar İtalya deplasmanında Filistin bayrakları açtı.

Ceza alan Celtic taraftarı Filistin desteğine devam etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu maçında Lazio ile takımları, İtalya'nın başkenti Roma'daki Stadio Olipico Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada, tribünde yerini alan Celtic takımı taraftarları İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle bayrağı açtı.

Ceza alan Celtic taraftarı Filistin desteğine devam etti - 1

NELER YAŞANDI?

Celtic ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı arasında oynanan Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında tribünler aracılığıyla Filistin'i destekleyen Celtic'e, 17 bin 500 euro para cezası verdi.

Celtic taraftarı, Madrid'i konuk ettikleri maç sırasında "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atmış ve stadı Filistin bayraklarıyla donatmıştı.

Filistin'e uzun yıllardır destek veren Celtic, daha önce de benzer gerekçelerle UEFA tarafından para cezalarına çarptırılmıştı.

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