Ceza alan Celtic taraftarı Filistin desteğine devam etti

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu maçında Lazio ile Celtic takımları, İtalya'nın başkenti Roma'daki Stadio Olipico Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada, tribünde yerini alan Celtic takımı taraftarları İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin bayrağı açtı.
NELER YAŞANDI?
Celtic ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı arasında oynanan Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında tribünler aracılığıyla Filistin'i destekleyen Celtic'e, 17 bin 500 euro para cezası verdi.
Celtic taraftarı, Madrid'i konuk ettikleri maç sırasında "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atmış ve stadı Filistin bayraklarıyla donatmıştı.
Filistin'e uzun yıllardır destek veren Celtic, daha önce de benzer gerekçelerle UEFA tarafından para cezalarına çarptırılmıştı.
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