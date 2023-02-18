Christian Atsu kimdir? Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu kaç yaşında ve neden öldü?

Christian Atsu, 10 Ocak 1992 doğumlu, forvet bölgesinde görev yapmış Ganalı millî futbolcudur. Son olarak Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giymiştir.



Atsu, kulüple futbol formasyonunu bitirdikten sonra 17 yaşında Porto'ya geçti. 1 Eylül 2013 tarihinde Atsu, 3,5 milyon £ bonservis karşılığında Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı, ardından hemen 2013-14 sezonunun sonuna kadar Hollanda kulübü SBV Vitesse'e kiralandı.



13 Ağustos 2014 tarihinde Atsu, 2014-15 sezonunun sonuna kadar diğer Premier League kulübü Everton'a kiralandı. 29 Mayıs 2015 tarihinde Atsu, Premier League'e yeni yükselen Bournemouth'a kiralandı.



24 Ocak 2016 tarihinde Atsu, BBC World Service'e verdiği bir röportajda Chelsea'den ayrılacağı ve yakın zamanda Levante'ye transfer olacağı hakkında konuştu. Sonraki gün Levante yerine Málaga'ya kiralandı.



31 Ağustos 2016 tarihinde Atsu, bonservisini alma opsiyonuyla beraber bir yıllığına Newcastle United'a kiralandı.



Son olarak Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giymiştir.



Atsu, evli ve iki çocuk babasıdır.

CHRİSTİAN ATSU NEDEN ÖLDÜ?



6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetli depremde Hatay'da enkaz altında kalan Atsu'nun, 18 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybettiği açıklandı.