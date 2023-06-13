Conor McGregor, NBA maskotunu yumruklayarak hastanelik etti

İrlandalı şampiyon dövüşçü Conor McGregor, NBA finalleri sırasında Miami Heat'in maskotunu yumruklayarak hastanelik etti.
Heat-Denver Nuggets NBA finali 4'üncü karşılaşması devre arasında bir ağrı kesici sprey reklamı için sahaya çıkan McGregor, gösteri sırasında Miami Heat'in maskotu Burnie'yi iki kez yumrukladı.
Maskot Burnie altın boks eldivenleri giymiş ve olay önceden planlanmıştı. Ancak dövüşçünün acımasız sol yumruğu gösteriyi bir anda ciddi bir yaralanmaya çevirdi. McGregor, yere düşen maskota, yerdeyken bir yumruk daha atınca, maskotu oynayan oyuncu yaralanarak hastanelik oldu.
Yerden kalkamayan maskot Burnie, Miami Heat'in oyun içi eğlence ekibi tarafından kucaklanarak sahadan çıkarıldı.
The Athletic'in haberine göre Burnie'yi canlandıran kişi, yakındaki bir hastaneye kaldırıldı ve oyuncuya tıbbi müdahalede bulunuldu. Ağrı kesici verilen oyuncunun taburcu edildiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
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