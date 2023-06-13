Conor McGregor, NBA maskotunu yumruklayarak hastanelik etti

Maskot Burnie altın boks eldivenleri giymiş ve olay önceden planlanmıştı. Ancak dövüşçünün acımasız sol yumruğu gösteriyi bir anda ciddi bir yaralanmaya çevirdi. McGregor, yere düşen maskota, yerdeyken bir yumruk daha atınca, maskotu oynayan oyuncu yaralanarak hastanelik oldu.



Yerden kalkamayan maskot Burnie, Miami Heat'in oyun içi eğlence ekibi tarafından kucaklanarak sahadan çıkarıldı.



The Athletic'in haberine göre Burnie'yi canlandıran kişi, yakındaki bir hastaneye kaldırıldı ve oyuncuya tıbbi müdahalede bulunuldu. Ağrı kesici verilen oyuncunun taburcu edildiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.



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