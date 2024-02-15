NTV.COM.TR’ye geri dön

Denizlispor'da boykot sona erdi

TFF 2. Lig’in 26’ıncı haftasında 18 Şubat 2024 Pazar günü Fethiyespor'u konuk edecek Denizlispor, antrenmanlara çıkmama kararının ardından bugün çalışmalarına başladı.

Denizlispor'da boykot sona erdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında , hafta sonu 18 Şubat 2024 Pazar günü kendi sahasında Fethiyespor'u konuk edecek.

Yeşil siyahlı ekip hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde teknik direktör Özcan Bizati nezaretinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 18. sırada düşme hattında bulunan Denizlispor, geçtiğimiz hafta Erzincanspor karşısında 1-0 yenilgiye uğradı.

Geçtiğimiz gün Denizlispor’da futbolcular maaşlarının ödenmemesi halinde maça çıkmama kararıyla protesto başlatmıştı. Bugün yapılan antrenmanla protesto sona erdi.

TFF duyurdu: Yabancı gözlemci dönemi başlıyor

TFF duyurdu: Yabancı gözlemci dönemi başlıyor

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;