Derbide kazanan Fenerbahçe (Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı.

Ülker Stadı'ndaki mücadelede Fenerbahçe'nin golleri 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.



Serdar Dursun, Süper Lig’deki gol sayısını 10’a yükseltti

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 59'a yükseltirken, Galatasaray 41 puanda kaldı.

BU SEZON İLK KEZ 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti.



Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.



Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.



Fenerbahçe, Trabzonspor maçından sonra sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'u yenerek Galatasaray maçına çıkmıştı.



Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı da yenerek ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine ulaşmayı başardı.