Derbide kazanan Fenerbahçe (Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu)

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 10.04.2022 - 22:29 | Son Güncelleme : 10.04.2022 - 23:09
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı.
Ülker Stadı'ndaki mücadelede Fenerbahçe'nin golleri 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 59'a yükseltirken, Galatasaray 41 puanda kaldı.
BU SEZON İLK KEZ 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.
Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçından sonra sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'u yenerek Galatasaray maçına çıkmıştı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı da yenerek ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine ulaşmayı başardı.