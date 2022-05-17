Domenec Torrent: Yunus Akgün'ün Adana'da ne işi var, bilmiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'u 3-2 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İspanyol teknik adam, maçın genelinde iyi oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda bir pozisyon yakaladılar ve hatamız sebebiyle gole çevirdiler. Gayet güzel bir maç çıkardık, çok sayıda fırsat yakaladık. İlk yarının sonucu 3-1 bile olabilirdi. İkinci yarıda güzel bir şekilde ileride baskı yaptık. Daha büyük bir farkla kazanmayı hak ettik. Kesinlikle kazanmayı hak ettik. Yüzde 80-85'inde maçı domine etmeyi başardık." diye konuştu.

"NASIL OYUNCULAR İSTEDİĞİMİZİ BUGÜNKÜ MAÇTA GÖSTERDİK"



Domenec Torrent, kendisine göreve getirdiği için kulüp başkanı Burak Elmas'a müteşekkir olduğunu dile getirerek, "Burada neler yapmak istediğimizi biliyorduk. Bugün basın toplantısında yaptığı açıklamaları izledim. Onunla çalışmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Büyük saygımı kazandı, Galatasaray'ını sevdiğini gösterdi. Birçok insan Galatasaray'ı sevdiğini iddia eder ama yaptıklarıyla bunu göstermez. Kulübe zor bir dönemde geldik. Her maçta oyuncuların motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştık. Nasıl oyuncular istediğimizi bugünkü maçta gösterdik. Bizim fikirlerimiz bu yöndeydi" dedi.



"HERKES NEYİN, NEDEN OLDUĞUNU BİLİYOR"



İlk defa Türkiye'de görev yaptığının altını çizen Torrent, şunları kaydetti:



"Daha önce İspanya, İngiltere, Almanya, Brezilya ve ABD'de antrenörlük yaptım. Siz inanmasanız bile ben mükemmel bir şekilde ne yapmak istediğimi biliyorum. Ben daha gelmeden, bizim kim olduğumuzu bilmeden eleştirmeye başlamışlardı. Kulübün tarihine saygı duymak lazım. Fakat her gelen insanı bu sebeple yakmak mantıklı değil. Burada dürüst olan herkes biliyor, neyin neden olduğunu. Cesur olsunlar, anlatsınlar. Neden böyle şeyler oluyor, neden gelen antrenör yakılıyor? Bunu net şekilde görüyorsunuz. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. İnsanlar kulüp bana ait düşüncesiyle hata yapıyorlar. Kulüp taraftara aittir. Kimse o topluluktan daha büyük değil. Antrenörler, başkanlar geçer, kulüp kalır. O yüzden başkanımızın yaptığı basın toplantısından çok gurur duyuyorum. Burada ne olduğunu net bir şekilde biliyoruz."



"3 SENE KALMA İSTEĞİMİZ VAR"



Domenec Torrent, Galatasaray'da olmaktan dolayı çok gurur duyduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Galatasaray'ın 15-20 yıl önceki Galatasaray ile aynı olmadığını kabul ettiğimizde herkes için daha iyi olur. Amacımız farklı bir gelir üzerinden kazanan bir takım oluşturmaktı. Bugün başkanın açıkladığı gibi seçime kadar herhangi bir transfer yapamıyoruz. Düşündüğümüz oyun tarzı çerçevesinde farklı oyunculara ihtiyacımız olacaktı. Türkiye'nin en iyi taraftarına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sadece kulübün etrafında bulunan bulutlardan dolayı ne olduğu anlaşılmıyor. Onlar bize yardım ettiğinde takım uçmaya başlıyor. Ben sadece 20 kişilik bir kadro istiyordum. Gerçekten bir şeyler kazanmaya aç oyuncular istiyordum. Bu hafta son maçımızı yapacağız. Ondan sonra bütün takımlar gibi biz de tatile çıkacağız. Bizim 4 Temmuz için Avusturya'da sezon öncesi planımız var. Yeni başkan yeni bir projeyle gelmeye karar verirse saygı duyarız. Mutlaka bizimle konuşmak isteyecekler. Bizim zaten bir sene daha değil 3 sene kalma isteğimiz var. Kontratımız devam ediyor. Zaten bir süre daha İstanbul'da yaşamaya devam edeceğim. Çünkü şehre bayılıyorum. Galatasaray'da çalışamasam bile takımın bir taraftarı olacağım."

"YUNUS AKGÜN'E BAYILDIM, ADANA'DA NE İŞİ VAR BİLMİYORUM"



Adana Demirspor'da kiralık oynayan futbolcuları Yunus Akgün'ü çok beğendiğini anlatan Torrent, "Maçtan sonra konuştum. Gerçekten bayıldığım bir oyuncu. Adana'da ne işi var, bilmiyorum. O ve Emre Akbaba stilime uygun oyuncular. İzlediğim kadarıyla Yunus çok güzel maçlar çıkartıyor. Önümüzdeki sene sahada 4 Türk oyuncu kuralı olacak. Emre Akbaba ve Yunus Akgün kadroda olurlarsa, ilk 11'de olacak seviyede olurlar" dedi.



"TÜRKİYE DIŞINDA FARKLI BİR FUTBOL VAR"



Domenec Torrent, takımın eski teknik direktörü Fatih Terim'e saygı duyduğunu dile getirerek, "Ben Fatih Terim'e azcık değil, çok saygı duyuyorum. Gerçekten uzun yıllar burada çalışıp, birçok başarı elde etti. Bu yüzden çok saygı duyuyorum. Fakat kim gelirse gelsin, öncelikle olana yardım etmeniz lazım. Tarihte başarılara imza atmış insanlara her zaman müteşekkir olmak gerekir. Ama bu gelen herkesi yakmaya çalışalım demek değil. Daha biz gelmeden, nasıl çalıştığımızı bilmeden bizimle konuşmaya bile tenezzül etmediler. Biz geldiğimizde düşmeye yakındık. 5 maç önceden kurtardık. Türkiye dışında farklı bir futbol var. Biz oradan geliyoruz. Elbette kötü maçlar oynadık ama iyi de oynadık. Nereden geldiğimi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.



İspanyol teknik adam, bir soru üzerine Arda Turan'ın maçta forma giyebilecek kondisyona sahip olmadığını da sözlerine ekledi.