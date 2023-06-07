Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham Real Madrid'de

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transferini açıkladı.



Yıldız futbolcu için İspanyol ekibi 103 milyon euro ödeyecek. Transfer ücretinin yüzde 30'una kadar varan bonuslar bulunuyor.



KARİYERİ



Futbol kariyerine İngiliz ekiplerinden Birmingham'ın altyapısında başlayan Jude Bellingham, 2019/20 sezonunda A takıma yükseldi.



Bellingham, burada gösterdiği performansla dikkatleri çekerken 2020 yazında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a imza attı.



Borussia Dortmund formasıyla 132 maçta görev yapan Jude Bellingham, 24 gol ve 25 asist kaydetti.



Genç oyuncu, 24 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi.

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