NTV.COM.TR’ye geri dön

Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham Real Madrid'de

Borussia Dortmund, 103 milyon euro bedelle Jude Bellingham için Real Madrid ile anlaştı.

Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham Real Madrid'de

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın 'e transferini açıkladı.

Yıldız futbolcu için İspanyol ekibi 103 milyon euro ödeyecek. Transfer ücretinin yüzde 30'una kadar varan bonuslar bulunuyor.

KARİYERİ

Futbol kariyerine İngiliz ekiplerinden Birmingham'ın altyapısında başlayan Jude Bellingham, 2019/20 sezonunda A takıma yükseldi.

Bellingham, burada gösterdiği performansla dikkatleri çekerken 2020 yazında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a imza attı.

Borussia Dortmund formasıyla 132 maçta görev yapan Jude Bellingham, 24 gol ve 25 asist kaydetti.

Genç oyuncu, 24 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi.

Küme düşen Denizlispor'da icra krizi

Küme düşen Denizlispor'da icra krizi

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...