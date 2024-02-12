Dünya rekortmeni Kenyalı atlet Kelvin Kiptum trafik kazasında hayatını kaybetti

Kenyalı maraton rekoru sahibi atlet Kelvin Kiptum, trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kiptum henüz 24 yaşındaydı.
Kiptum’un ölüm haberini ülkenin eski başbakanı Raila Odinga verdi.
Odinga, sosyal medya paylaşımında, "Kenya bir mücevherini kaybetti. Söyleyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
Kiptum ile birlikte çalıştırıcısı Gervais Hakizimana da aynı kazada hayatını kaybetti.
İki ismin kullandığı aracın Kenya'nın Eldoret kentinde kaza yaptığı öğrenildi.
24 yaşındaki atlet 42 kilometreyi 2 saat 35 dakikada koşarak dünya rekoru kırmıştı.
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