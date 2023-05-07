Elazığ'ın yeni stadyumu açılıyor

18 bin 423 seyirci kapasiteli UEFA standarlarına uygun modern Yeni Elazığ Stadı, ilk kez kapılarını taraftarlara açacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda inşa edilen statta kütüphane, 9 cep salon, halter, bilardo, sabit bisiklet, tekvando, boks, güreş, badminton, havalı silahlar, basketbol ve voleybol gibi branşlarda spor yapılmasına olanak sağlayan çok amaçlı alanlar yer alırken, yanında 2 bin 650 kişi kapasiteli spor salonu, idari bina ile 480 araçlık açık ve kapalı otopark bulunuyor.



Serme çim uygulanan ve 16 farklı spor branşına hizmet edecek donanıma sahip statta 7 gün 24 saat sosyal ve sportif faaliyet uygulanabilecek.

Stadyum TFF 3. Lig'in 32. haftasında oynanacak Entegre Solar Elazığspor-Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşmasıyla hizmete girecek.