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Emre Güral, İtalyan ekibi Crotone'a transfer oldu

Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü formayı giyen ve bu sezon boşta olan Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone’a transfer oldu.

Haberler - İHA 30.03.2022 - 11:21

Emre Güral, İtalyan ekibi Crotone'a transfer oldu

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Geçen sezon MKE Ankaragücün'de forma giyen ve bu sezon herhangi bir takımda forma giyinmeyen 32 yaşındaki santrafor Emre Güral, Serie B takımı Crotone'a imza attı.

Türkiye'de geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü formaları giyen Emre Güral İtalya’da top koşturacak. 2020-2021 sezonunda Ankaragücü formasıyla 26 maça çıkan Güral, 4 gole imza atmıştı.

Yeni takım arkadaşları ile ilk antrenmanına çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2022 tarihine sözleşme imzaladı.

Crotone, bu sezon ligde 19 puanla 19. sırada yer alıyor.

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