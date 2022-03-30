Emre Güral, İtalyan ekibi Crotone'a transfer oldu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Geçen sezon MKE Ankaragücün'de forma giyen ve bu sezon herhangi bir takımda forma giyinmeyen 32 yaşındaki santrafor Emre Güral, İtalya Serie B takımı Crotone'a imza attı.

Türkiye'de geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü formaları giyen Emre Güral İtalya’da top koşturacak. 2020-2021 sezonunda Ankaragücü formasıyla 26 maça çıkan Güral, 4 gole imza atmıştı.

Yeni takım arkadaşları ile ilk antrenmanına çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2022 tarihine sözleşme imzaladı.

Crotone, bu sezon ligde 19 puanla 19. sırada yer alıyor.

VALERİEN İSMAEL İLE BEŞİKTAŞ'TA YENİ TAKTİK