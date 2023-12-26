Emre Malok kimdir? Süper Kupa finalinin VAR hakemi Emre Malok hangi görevlerde bulundu?

Emre Malok, hakemlik kariyerine 2007-2008 sezonunda adım attı. Bugüne kadar 131 maçta hakemlik görevini üstlenen Malok, kariyeri boyunca hiçbir Süper Lig maçını yönetmedi.



Bu sezon ise Süper Lig'deki bazı karşılaşmalarda Video Yardımcı Hakem (VAR) veya 4. hakem olarak görev aldı.



SÜPER KUPA FİNALİNDE VAR HAKEMİ OLACAK



2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu. Malok'a, AVAR'da Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.